Twee jaar cel voor 20-jarige die met een mes Kamper portier neerstak

‘Rustige jongen’

G.K. trekt een mes en steekt de portier in zijn borst, net onder zijn hart. Volgens de officier van justitie is het een wonder dat de beveiliger het kan navertellen. Hij eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel tegen de man, die uit rapporten van de psycholoog en de reclassering als verminderd toerekeningsvatbaar naar voren komt. Hij zou een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen, mede door verwaarlozing en mishandeling in zijn jeugd. Daardoor kunnen bepaalde sociale situaties verwarrend voor hem zijn, waarin hij in paniek en zonder goed nadenken handelt. ,,Als je me niet opfokt, ben ik een rustige lieve jongen’', zegt G.K. daar twee weken geleden zelf over.