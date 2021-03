Twee jaar lang bespieden camera’s het verkeer in de binnenstad van Kampen

Hoe houd je als horecabaas je hoofd boven water? Deze Kamper restaurant­ei­ge­naar (29) werkt 40 uur per week op de bouw

7 maart Hij is opgeleid tot zelfstandig werkend kok en leermeester en ruim vijf jaar eigenaar van restaurant De Stadsherberg in Kampen, maar werkt nu noodgedwongen 40 uur per week op de bouw. Stefan Menting (29) uit Creil geeft een inkijkje in hoe hij als eigenaar van een horecazaak het hoofd boven water probeert te houden nu de horeca vanwege corona al maanden dicht is. ,,Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen, maar als ik pieker ga ik maar wat anders doen.’’