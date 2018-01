Twee jongens (16) aangehouden voor brand in voormalig zwembad de Steur

Ravage na brand in Kamper zwembad

18:55 Daags na de grote brand in het voormalige Kamper zwembad De Steur is pas goed te zien wat voor een ravage de vlammen hebben aangericht. De brand is vermoedelijk aangestoken door twee jongens van zestien jaar, die inmiddels aangehouden zijn. Al eerder liet de brandweer weten dat er moeilijk aan te geven is wat de omvang van de schade is 'aangezien het pand toch gesloopt wordt'. Het vuur zorgde er wel voor dat de bewoners van Kampen opgeroepen werden ramen en deuren te sluiten.