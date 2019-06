Twee stukken van Jan Roeland in vaste collectie Stedelijk Museum Kampen

Kamper theezakjes­ver­za­me­laar: ,,Ze mogen het allemaal gek vinden, ik voel me er fijn bij’’

19:30 Koffie op terras? Marietje van Essen (77) peinst er niet over. Niet dat ze het niet lust, maar het is een gemiste kans om weer een bijzonder theezakje te scoren. ,,En die wil ik niet aan me voorbij laten gaan’’, zegt ze lachend. In 20 jaar tijd verzamelde de Kampense 38.000 zakjes uit 80 verschillende landen. ,,Ach, het houdt me van de straat.’’