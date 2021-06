Twee van de drie Kampenaren die dak boven hun hoofd kwijt raakten tijdens de storm slapen weer thuis: ‘Het is niet leuk, maar er zijn ergere dingen’

,,Ik zat verderop in de straat buiten een biertje te drinken, toen het opeens ontzettend hard begon te regenen en waaien’’, blikt Roy van Nieuwenhoven in de deuropening van zijn huis terug op een week eerder. ,,Het ging ineens zo hard, dat we allemaal naar binnen zijn gegaan. Gelukkig maar dat het zo hard regende, daardoor was er niemand meer op straat. Anders had het heel anders kunnen aflopen.’’