Tweede broodfonds in Kampen

Met 39 leden is het broodfonds Kamper Knip bijna vol. Er is plek voor vijftig leden. Het eerste Kamper broodfonds, Koggebrood, begon met 21 leden en deed er twee jaar over het maximale aantal bij elkaar te krijgen. Zo lang gaat het bij Kamper Knip niet duren, denkt voorzitter Karolien van der Scheer. ,,We hebben al een lijst met minimaal tien aspirant-leden. We denken dat het fonds over drie maanden na de oprichting vol zal zijn.''