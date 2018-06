'Tweede supermarkt in Stationskwartier Kampen'

Het gaat om een grootgutter in de tweede fase van het winkelcentrum. De eerste fase is nu in aanbouw. Daarin komt een Albert Heijn XXL van 3.000 vierkante meter. Deze supermarkt gaat eind augustus open.

Voorbarig

,,De wethouder loopt nog te veel met de muziek vooruit. Het is te voorbarig om te zeggen dat er een akkoord is", vindt Bernard Sinnema. Hij is projectleider bij BUN. Dat bedrijf ontwikkelt de winkelcentra in het Stationskwartier. ,,Op dit moment maken we schetsmatig plattegronden. Als die fase is afgerond, gaan we ons aan partners verbinden. Ik verwacht niet dat we snel gaan bouwen. Al is het ook niet ons streven om het nog jaren te laten duren."