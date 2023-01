Tweehonderd Kampenaren denken mee over toekomst van de gemeente

Kampen wordt de komende jaar fors uitgebreid met woningen in de Reeveldelta. Maar wat gebeurt er daarna? Moet de gemeente verder uitbreiden? Datzelfde vraagstuk geldt niet alleen voor woningbouw, maar ook voor bijvoorbeeld de Zuiderzeehaven en industriegebieden. Kortom, hoe ziet Kampen er in de toekomst uit?

De gemeenteraad moet daar de komende jaren besluiten over nemen, en vraagt nu tweehonderd willekeurig gekozen inwoners om daarover mee te praten. ‘We hopen dat de geselecteerde inwoners bereid zijn om hun stem te laten horen’, zegt Jan Willem Schutte namens de Kamper raad. ‘Hoe meer inwoners we spreken, hoe beter we weten wat er leeft. En hoe gerichter we een toekomstplan kunnen maken dat bij de gemeente Kampen past.’

Festival

Tijdens twee bijeenkomsten in de Stadsgehoorzaal kunnen de gekozen inwoners in gesprek met de raad over de verschillende thema's. Wie niet uitgenodigd is maar wel mee wil praten over de toekomst van Kampen, kan online een vragenlijst invullen. In maart organiseert de gemeente nog een Toekomst van Kampen festival.