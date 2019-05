Twijfels bij politiek in Kampen of ambtenaren zelf miljoenensanering moeten uitvoeren

,,Een blik van buiten levert mijn inziens veel meer op dan een ambtelijke organisatie die na een reorganisatie net weer op zijn pootjes staat in eigen vlees moet snijden", aldus Janita Tabak (PvdA) in het debat gisteravond. Wethouder financiën Irma van der Sloot was het niet met de drie partijen eens. Zij vond dat de ambtenaren met ondersteuning van het ingehuurde bureau prima zelf bezuinigingsvoorstellen kunnen doen.

Schrik

Saillant detail: Van der Sloot meldde dat het bureau vijftien jaar geleden ook al een bezuinigingsoperatie in Kampen uitvoerde. ,,Er moest 3,8 miljoen euro worden bezuinigd en die taakstelling werd voor de helft gehaald", zei Van der Sloot koeltjes. Tot schrik van Janine de Kleine (CDA): ,,Gaan ze dan nu op zoek naar 16 miljoen euro, zodat er toch 8 miljoen overblijft?” Wethouder Van der Sloot had er vertrouwen in dat het dit keer wel lukt: ,,De opdracht is om voor 8 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen te komen. Ik heb er vertrouwen in dat het lukt en het zeer ervaren bureau garandeert dat.”

De gemeenteraad praat volgende week woensdag verder over de miljoenenbezuiniging. Naast een vooruitblik willen alle partijen ook een grondige analyse waar het mis heeft kunnen gaan. Zij vragen zich af of Kampen voldoende grip heeft op de financiën in het Sociaal Domein.

Smeken

De gemeente Kampen heeft te maken met de grootste bezuiniging ooit. Er moet structureel 8 miljoen euro uit de begroting worden gesneden. Belangrijkste oorzaak is een tekort van ruim 6 miljoen op jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Gemeenten smeken bij het Rijk om extra geld, maar het is hoogst onzeker of dat alle tekorten wegneemt. Daarnaast wil Kampen extra bezuinigen, zodat het toch geld kan uitgeven aan nieuwe plannen.

Voor de zomer komt wethouder financiën Irma van der Sloot met een plan van aanpak. Overal kan op worden bezuinigd, benadrukt zij. Ook wordt gekeken waar de belastingen eventueel omhoog kunnen. Daarom wordt de zojuist afgeronde nieuwe belastingvisie herschreven: ,,Die was gericht op budget neutraal. Dat is nu niet reëel meer, omdat we naar extra inkomsten moeten kijken.”