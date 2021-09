Uitbaggeren van Kamper binnenwateren begonnen

Grote onrust onder boeren over nieuwe plannen voor onteige­ning, LTO neemt krachtig afstand

6 september In de agrarische sector is grote onrust ontstaan vanwege nieuwe plannen van het demissionaire kabinet. Daarin staat dat onteigening van boerenbedrijven niet langer een taboe is. De kosten worden geschat op 17 miljard euro. Maurits von Martels uit Dalfsen, voormalig Tweede Kamerlid (CDA) is verbijsterd. Ook belangenorganisatie LTO neemt krachtig afstand van het plan. Onteigening is volgens LTO uit den boze.