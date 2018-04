Uitbreiding rioolwaterzuivering Kampen vordert gestaag

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zijn. Voor Kampen is uitbreiding van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oslokade noodzakelijk, omdat de grenzen van de capaciteit zijn bereikt. Als de gemeente Kampen meer inwoners of bedrijven krijgt, kan onder de bestaande omstandigheden niet meer worden voldaan aan de eisen voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel. Met de uitbreiding is een bedrag van 8,35 miljoen euro gemoeid.