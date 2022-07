‘Uitgerekend in het seizoen’ hapert Reevesluis tussen Kampen en Dronten: gesloten voor fietsers en voetgangers

Schade aan dijken neemt toe in Overijssel: honden horen en ruiken meer muizen

Honden hebben dit voorjaar veel meer in de dijken van Overijssel gegraven dan het jaar ervoor en zorgen daardoor voor extra schade aan deze waterkeringen. Het waterschap vraagt baasjes hun hond beter in de gaten te houden om dat gegraaf in de dijken te verminderen.

4 juli