Uitzwaaidag voor burgemeester van Kampen

Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, krijgt vanmiddag een Uitzwaaidag aangeboden van de gemeente Kampen. Na 12 jaar neemt de burgemeester afscheid . Inwoners van de stad kunnen de burgemeester vanaf 14.00 uur zelfs toezwaaien vanaf de kade. Maar is dit wel verantwoord volgens de nu geldende coronaregels? Een woordvoerder van de gemeente legt uit hoe de dag tot stand is gekomen.

Hebben jullie speciaal voor deze aanpak gekozen vanwege het coronavirus?

,,Corona speelt natuurlijk al een tijdje en wij zijn er ook al lang over aan het nadenken hoe de burgemeester een coronaproof afscheid te geven. Hij is immers twaalf jaar onze burgemeester geweest. We kwamen er al snel op uit om het officiële programma voor genodigden en een afscheid van de samenleving los te koppelen. Gisteren is er een speciale raadsvergadering geweest waarop hij zijn ambtsketting neerlegde en hij kreeg een koninklijke onderscheiding. Vanmiddag is de Uitzwaaidag, een speciaal evenement voor de bevolking.”

Wat gaat er tijdens die Uitzwaaidag allemaal gebeuren?

,,We zwaaien hem uit vanaf de IJsselkade, waar tussen 13.00 en 15.00 uur van alles te beleven is. Er speelt een groot samengesteld muziekkorps, er is straattheater van Ventura en zijn verschillende optredens vanuit Quintus en door het Kamper Trompetter Korps. Rond 14.00 uur vaart Bort Koelewijn af in de kogge, gevolgd door een stoet van bootjes.”

Hoe voorkomen jullie drukte bij de ingang?

,,De uitzwaaidag is opgezet als een buitenevenement. Dit betekent dat het terrein is afgezet en er één ingang is voor bezoekers. Voor de medewerkers is er een aparte artiesteningang en bezoekers moeten via de uitgang het evenement verlaten. We hebben die dag een eenrichtingsverkeer opgesteld.”

Hoe houden jullie het aantal bezoekers in toom?

,,Er mogen volgens de coronaregels max 750 mensen op het terrein. We hebben evenementencoördinatoren en getrainde vrijwilligers bij de ingang staan, die de coronabewijzen scannen, ID’s controleren en ook mensen tellen. Vol is vol. Op het terrein zelf zijn enkele gastheren en –vrouwen, die mensen vragen een beetje door te lopen. Zo houden we doorstroom en kunnen er mogelijk ook weer nieuwe mensen worden toegelaten. Deze aanpak is overigens randvoorwaarde geweest bij de vergunning die we hiervoor hebben gekregen.”





Hoe gaan jullie op de route voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar komen?

,,Omdat mensen een corona bewijs hebben, hoeven we conform de regels op het terrein geen 1,5 meter handhaven.”

Wat gebeurt er met mensen die niets kunnen laten zien?

,,Die kunnen we helaas niet toelaten op het terrein.”



Wat is het te verwachten bezoekersaantal?

,,Ik weet niet of we de 750 bezoekers gaan halen. Het ligt natuurlijk ook aan hoe het weer is. Als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik zo’n 500 maar het zouden er ook maar zo 1.000 kunnen worden. Onze burgemeester is wel geliefd bij de inwoners.”

Mogen mensen een plekje langs de kade uitkiezen?

,,Ze mogen zeker langs de kant staan, zolang het onder de 750 mensen blijft. Onze gastheren en gastvrouwen en artiesten hebben een eigen instructie gehad hoe zich te gedragen in de begeleiding van de inwoners van de stad.”