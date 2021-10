Uniek gemaal Mastenbroek weer onder stoom, maar groot museum komt er niet: ‘Bezoek hoeft niet altijd fysiek’

Update Lange file na ongeluk op beruchte N50 tussen Emmeloord en Zwolle opgelost

8 oktober Een automobiliste is iets voor het middaguur op de inmiddels beruchte N50 van Emmeloord naar Zwolle op een vrachtwagentje gebotst. Door het ongeluk kwam het verkeer in beide richtingen stil te staan ter hoogte van Kampen. Inmiddels is de 12 kilometer lange file opgelost