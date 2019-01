Uniforme snelheden bij nieuwe ovale rotonde IJsselmuiden

Waarschu­wing voor babbeltruc met 'voordeel­tje energiele­ve­ran­cier’ in Kampen

16:55 Zomaar 150 euro krijgen, omdat je energieleverancier is verkocht aan het buitenland? Henk Jans uit Kampen geloofde het niet en liet de deurverkoper niet naar binnen ‘om wat gegevens op zijn laptop in te voeren’. Dat is maar goed ook, want het gaat om oplichting.