Uniforme snelheden bij nieuwe ovalen rotonde IJsselmuiden

Weggebruikers kregen op en rondom het verkeersplein te maken met verschillende verkeerssnelheden: zestig, vijftig en dertig kilometer per uur. Door de verkeerssituatie te veranderen in ‘naderen van de bebouwde kom’ geldt straks voor het hele gebied rondom het verkeersplein een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, een situatie die pas gewijzigd wordt in de omgeving van de Goudplevier waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. In oktober vorig jaar vroeg Kampen Sociaal al aandacht voor de verkeersonveilige situatie op de ‘ovatonde’, de gemeente liet toen weten niet de indruk te hebben dat de ovalen rotonde echt onveilig zou zijn. Dat is nog steeds niet het geval denkt wethouder Albert Holtland. ,,Het gaat ook prima, alleen de snelheden geven wat verwarring.’’