Vaccineren in de Bovenkerk in Kampen: ‘Als ik in Zwolle had gemoeten, was ik niet gegaan’

Tussen de Middeleeuwse schilderijen in de Bovenkerk in Kampen zit Rini Albers (65) klaar voor zijn boosterprik. Hij tilt zijn trui over zijn hoofd, en de dame naast hem duwt de spuit in zijn arm. ,,Mooi man, zo kom ik nog een keer in de kerk", zegt hij, als hij even later voor het 'uitpufkwartiertje’ aan de houten tafel heeft plaatsgenomen. ,,Dat zei vanmorgen ook al iemand”, lacht een medewerker van een afstandje.