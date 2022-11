Vader en dochter Wielink staan komend weekend samen in The Wiz: ‘Ik ga altijd fluitend naar de repetities toe’

Harmonieor­kest schminkt zich af na intocht IJsselmui­den, politieke vraag over optreden burgemees­ter

Een breed lachende burgemeester in een auto met een klassieke Zwarte Piet in IJsselmuiden. In een weekend vol ophef over een andere intocht in de regio reden voor de D66-fractie in Kampen om een kritische vraag te stellen. Het harmonieorkest schminkte zich nog dezelfde dag af om als roetveegpiet de polder in te gaan.

21 november