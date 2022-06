Vader moet met zijn Kamper Tegelgigant het pand van zijn dochter verlaten, zegt de rechter

Sanitairwinkel De Kamper Tegelgigant moet het bedrijfspand in Kampen uit. Dat heeft de rechter in Zwolle bepaald in een zaak die was aangespannen door de eigenaar van het pand. Zij is de dochter van de eigenaar van de zaak in Kampen. Over en weer beschuldigden ze elkaar van vervalste huurcontracten.