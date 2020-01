Vader onaangenaam verrast: zoon (18) met veel te hoge snelheid betrapt in Kamperveen

video Ziekte en juridisch gesteggel rond rechtszaak overval Kampen zorgt voor maanden oponthoud

16 januari De behandeling van de rechtszaak rond de brute overval op een hoogbejaard echtpaar in hun woning aan de Sint Nicolaasdijk in Kampen vorig jaar heeft vandaag onverwachts geleid tot een maandenlange vertraging. De melding dat een van de advocaten ziek was leidde tot een uren durende juridische discussie waarbij de rechtbank voor het blok werd gezet en niet anders kon beslissen dan de strafzaak uit te stellen voor drie maanden.