Vaker in de file op Overijsselse wegen

Christen­Unie niet helemaal gerust op goedkopere dijken Kamperei­land

8:30 De ChristenUnie in de Staten van Overijssel is er niet helemaal gerust op dat een goedkopere dijkverzwaring bij Kampereiland ook leidt tot het gewenste resultaat. De fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging.