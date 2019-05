Vallende plafondplaten in stadhuis kosten Kampen ruim een ton

Kampen overweegt stap naar rechter om zieke heiers bij bouw parkeerga­ra­ge

9 mei De gemeente Kampen overweegt naar de rechter te stappen in de zaak over het heien in de vervuilde grond van de parkeergarage Buitenhaven. Onlangs wees het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Kamper bezwaar af tegen het oordeel van de Inspectie SZW, namelijk dat Kampen vooraf meer inzicht moest bieden en de arbo-wet overtrad.