Van brug of sluis in het water springen? 'Levensgevaarlijk'

,,Wij willen nog zo veel méér met eetZe''

31 juli Tijd en ruimte voor wat er echt toe doet in het leven. Daar gaat het om bij Gea Overweg en Jaap Boersma. Voor de tweede keer in een paar jaar tijd gooien ze het roer om. Want met eetZe, hun 'gezelligste huiskamer van IJsselmuiden', is nog zo veel meer te doen.