Van levensreddende viervoeter Bella tot papegaai met hoogtevrees: 9 dieren in het nieuws in 2019

VIDEOHet jaar is bijna voorbij en in de laatste dagen van 2019 blikt de Stentor terug op het afgelopen jaar. Dagelijks halen dieren het nieuws, maar niet zelden kent het verhaal een tragische afloop. Afgelopen jaar werden op meerdere boerderijen verwaarloosde dieren weggehaald of kwamen dieren om bij stalbranden of aanrijdingen op de weg. Om het jaar toch met glimlach af te sluiten hebben wij negen verhalen geselecteerd waarin dieren de hoofdrol vertolken.

Volledig scherm Bella redde een vrouw op de Veluwe. © Politie Epe / de Stentor

9. Blaffende hond redt vermiste vrouw (53) op Veluwse hei: ‘Bella is onze held’

Viervoeter Bella werd eind oktober de held van de Veluwe door een vrouw te redden. De 53-jarige vrouw had dringend medicatie nodig. Bella merkte de vrouw op tussen de takken. Ze blafte, waarna haar baasje keek waarom de hond aansloeg. Al snel zag ze de vrouw liggen. Het baasje wist van een verspreide burgernetactie en schakelde direct de hulpdiensten in.

Volledig scherm De roofvogel werd wakker op de bijrijdersstoel van wijkagent Jurion Veenstra. © Wijkagent Jurion Veenstra

8. Aangereden roofvogel wordt wakker op bijrijdersstoel van wijkagent Jurion: ‘Ik zou hem geen stuiver meer geven’

Morsdood, dat zal die buizerd wel zijn dacht wijkagent Jurion Veenstra toen hij afgelopen zomer een aangereden vogel uit de berm plukte en bij hem op de bijrijdersstoel legde. Tijdens zijn ritje naar de dierenambulance Harderwijk werd de roofvogel ineens wakker. Uiteindelijk heeft de dierenarts in Harderwijk de roofvogel nagekeken en is de buizerd naar de vogelopvang in Naarden gebracht. Los van wat eventuele hoofdpijn mankeerde het dier niks.

Volledig scherm Kater Max maakte een onverwacht reisje van Kampen naar Zwolle. Daar werd hij door brandweerlieden uit zijn benarde positie gered. © Ewoud ten Kleij

7. Kat van de buren rijdt onder de motorkap mee van Kampen naar Zwolle en wordt daar door de brandweer gered

Een avontuurlijke kat reisde half december in een auto onder de motorkap mee van Kampen naar Zwolle. De brandweer wist het dier uiteindelijk te bevrijden onder de motorkap. Het dier was ongedeerd. Wat bleek? Het ging om de kat van de buren van de autobestuurder.

Volledig scherm Nadat de politie de egel had bevrijd, kon het dier zijn nachtelijke tocht voortzetten. © Politie

6. Zwolse politie bevrijdt egel uit milkshakebeker

Een egel kwam begin september in een benarde positie terecht in Zwolle: het dier zat klem in een milkshakebeker. De politie is je beste vriend en het waren dan ook agenten die het onfortuinlijke diertje uit de milkshakebeker haalden.

Volledig scherm Twee roze sprinkhanen in Deventer. © Edo Zeën

5. ‘Ja, hij is echt roze’, zeldzame sprinkhaan gespot in de tuin van Edo uit Deventer

Midden in de zomer moest Edo uit Deventer toch even drie keer knipperen met zijn ogen. In zijn tuin zaten namelijk zo’n tien roze sprinkhanen. Door een genetische afwijking ontbrak het groene pigment of wordt zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen kleurt.

Volledig scherm De papegaai werd na de reddingsactie weer herenigd met zijn eigenaar. © AS Media

4. Papegaai Bibi zit 26 uur in een boom in Apeldoorn: ‘Ik was wel even bang dat hij zou worden gepakt door een roofvogel’

Nick Vennik en Zoë Slager uit Apeldoorn hebben in totaal tien papegaaien en tijdens een trainingsrondje in oktober vloog ara Bibi ineens weg. Het dier zat ruim een dag in een boom, waarna de brandweer de vogel redde. Bibi werd na het hachelijke avontuur in de boom door de baasjes even lekker verwend. ,,Hij had natuurlijk nog niets gegeten.’’

Volledig scherm Inge van stichting Dutch Cell Dogs met hondje Scooby. © Rob Voss

3. Asielhond Scooby uit Klarenbeek moet naar de gevangenis

Hond Scooby had last van gedragsproblemen en om zijn gedrag aan te passen gaat hij tweewekelijks op uitje naar de gevangenis. Een zorgvuldig geselecteerde gedetineerde gaat de hond trainen. Veel gedetineerden geloven niet dat zij de enige zijn die de hond trainen. ,,Die verdenken ons ervan ze stiekem zelf te trainen, maar daar is echt geen sprake van’’, zegt Inge van stichting Dutch Cell Dogs. Bijkomend voordeel: de gevangenen worden een stuk socialer, aldus Grace Wegdam namens de gevangenis in Almelo.

Volledig scherm Niels Kersten en Sido Terpstra haalden een meerval van 222 centimeter uit de IJssel. © Niels Kersten

2. Vissers halen enorme meerval uit de IJssel tussen Deventer en Zwolle

Het was de afgelopen zomer op meerdere plekken in het land raak: vissers die een enorme meerval uit het water haalden. Een van die megavangsten vond plaats op de IJssel tussen Deventer en Zwolle. Niels Kersten uit Zeewolde takelde vanuit een bellyboat een joekel van 222 centimeter het land op.

1. Nieuwe beelden wolvenwelpen opgedoken: wolfjes snuffelen op de Veluwse heide