Van pionier naar deskundige: Lasertandarts uit IJsselmuiden doceert duizenden collega's op congres in Amerika

Tandarts Jaap-Wim Spaargaren uit IJsselmuiden is een pionier met laserbehandelingen. Volgende week spreekt hij in Amerika duizenden collega's toe. In zijn begintijd straalde Spaargaren het tongriempje van verslaggever Jaap Selles los. Veertien jaar later zit hij opnieuw bij de tandarts in de stoel.