Van Scheeresluis tot Het Lange End, nieuwe bouwwerken bij Kampen hebben een naam

Uitslagen Overijssel: FvD wint fors, GroenLinks de grootste in Deventer en Zwolle

2:12 Forum voor Democratie lijkt op basis van de resultaten in onder meer Hardenberg, Ommen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden af te stevenen op een grote winst. In het provinciehuis in Overijssel wordt dat nieuws niet goed ontvangen. De grote winnaar zelf is niet aanwezig.