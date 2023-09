Van watervilla tot verscholen boerderij: plots staan in dit dorpje meerdere miljoenenwoningen te koop

Aebe Poutsma, de man van de sneeuwklok­jes­slin­gers, nadert pensioen: ‘Waar sneeuwklok­jes staan, daar ben ik geweest’

Wie ’m niet kent, kent in geval de slingers met sneeuwklokjes die hij overal in Kampen aanplantte. Gemeentelijk groenmedewerker Aebe Poutsma (66) drukte letterlijk en figuurlijk een kleurrijk stempel op de stad, maar nadert nu het einde van zijn werkende carrière. Op 11 september viert hij het feit dat hij 45 jaar in dienst is van de gemeente Kampen, in oktober gaat hij met pensioen. Hoewel die sneeuwklokjes nog wel even op zullen duiken hier en daar.