Vanaf nu is voor iedereen duidelijk welke panden of stukken grond de gemeente Kampen gaat verkopen

Tientallen nieuwe seniorenwo­nin­gen in IJsselmui­der Sonnenberg­kwar­tier

Pal tegen de dorpskern van IJsselmuiden worden in het Sonnenbergkwartier vanaf volgend jaar 50 nieuwe woningen gebouwd. Volgens het stedenbouwkundig ontwerp gaat het om 42 appartementen en 4 twee-onder-één kap woningen. Verder is in het ontwerp rekening gehouden met de nieuwe kerk die de Hersteld Hervormde Gemeente er wil bouwen. Ook worden een paar verkeersknelpunten rond het Kulturhus en de openbare basisschool Wonderwijs opgelost.

16 juni