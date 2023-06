Vandaag helder weer in Kampen

Zes buren verzetten zich tegen nieuwe woning Zwolle, maar is dat wel terecht? ‘Ik heb uitzicht over een garage’

Een nieuw te bouwen woning in Zwolle leidt tot een verhitte strijd tussen de plannenmakers en omwonenden. Het ene stel vreest dat hun toch al kleine patio in Assendorp wordt ‘dichtgetimmerd’, andere buren vrezen voor hun privacy. De initiatiefnemers kaatsen de bal terug: ,,Het omgekeerde is waar. En het is ons ook niet in de koude kleren gaan zitten.’’