Vandaag precies anderhalf jaar vermist: Dirk van den Belt uit Kampen

Kamper artsen vragen zorgverze­ke­raar om hulp voor oplossing huisartsen­te­kort

7 oktober De Kamper Huisartsengroep heeft de hulp ingeschakeld van zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het oplossen van het huisartsentekort in de gemeente. ,,We hebben de zorgverzekeraar gevraagd mee te denken over de vraag hoe we een nieuwe huisarts kunnen vinden’’, zegt Sjoerd Zwart, huisarts in Kampen. ,,Dit is wel een soort noodkreet.’’