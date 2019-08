Vandalen houden huis op rustpunt Wilsum: ‘Ik vrees dat het einde oefening is’

Nog onbekende vandalen hebben waarschijnlijk begin deze week de halve punter vernield op het rustpunt in Wilsum. Ze zijn grondig te werk gegaan. De hele bodem was eruit gehaald en lag naast het rustpunt in het gras.

Van een afstandje ziet het geheel er nog redelijk uit, maar wie dichterbij komt ziet dat de schade aan het halve bootje aanzienlijk is. De scheepshuid is gescheurd en de bodem ligt er los en in twee stukken in. Het bootje is inmiddels niet meer toegankelijk en voorzien van een geïmproviseerd bordje met ‘Wegens vandalisme afgesloten.’

,,Ik heb maandagmiddag nog even een rondje gelopen met de hond, nog even gekletst met iemand die in dat bootje zat’’, vertelt Mascha Heldoorn van Dorpsbelangen Wilsum. ,,Toen was er nog niks aan de hand. ’s Avonds kreeg ik een belletje: de bodem ligt eruit.’’

Het rustpunt is eind 2015 geplaatst, dankzij een investeringspotje van het Nationaal Landschap IJsseldelta en dankzij de inspanningen van de werkgroep WIJD (Werkgroep IJsseldelta Wilsum). In totaal werden toen drie locaties in Wilsum bestempeld als rustpunt voor wandelaars, fietsers en andere passanten. Eentje onder de Molenbrug, eentje nabij het Ree­vediep en eentje bij het punt waar de Dorpsweg overgaat in de Harsenhorsterweg.

Daar kwam de halve punter te staan, verwijzend naar het vroegere vissersverleden van Wilsum en met wijds uitzicht over de uiterwaarden en de boerderij van de familie Marskamp. ,,Een heel markant punt’’, zegt Heldoorn. ,,Tot aan trouwfoto’s aan toe. Iedereen die hier langsrijdt, die ziet ’m.’’

Hopelijk heeft iemand iets gezien of gehoord, hoopt Dorpsbelangen. ,,We hebben nog een beetje de ijdele hoop dat de daders misschien boven water komen en aansprakelijk gesteld kunnen worden.’’

Volledig scherm Mascha Heldoorn bij de vernielde punter. De scheepshuid is gescheurd en de bodem ligt los. © Foto Freddy Schinkel

Repareren