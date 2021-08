Vandalen slaan toe op rondvaartschip Havana: ‘wie doet er zoveel moeite voor die dingen die er liggen’

Verkeers­psy­cho­loog: ‘Richtlij­nen voor 100 kilometer­we­gen zoals de N50 voldoen na dertig jaar niet meer aan huidige verkeer’

12 augustus De snelheid omlaag op de N50 bij Kampen? Onzin, vindt een meerderheid van de lezers die een enquête van de Stentor invulde over de veiligheid op de ongelukkenweg. ‘Het ligt niet aan de weg, maar aan de bestuurders’, zeggen zij. ,,In de basis klopt dat, in 95 procent van de ongevallen is het handelen van de mens de oorzaak’’, zegt verkeerspsycholoog Matthijs Dicke.