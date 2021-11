Vanuit de auto of bakfiets zwaaien kinderen in Kampen naar Sinterklaas en zwarte pieten

Rond negen uur zaterdagochtend verzamelen zich de eerste fietsers en automobilisten aan de Loswal – waar dan nog niks te zien is, want pas even voor half tien legde de Pakjesboot in vol ornaat aan. Gelukkig maar voor Evan (5) die voorop de fiets van zijn vader als één van de eerste arriveert. ,,We dachten dat we er al bij konden’’, zegt vader Arjen die vroege komst. ,,Pokémonkaarten’’, wil Evan graag hebben dit jaar vertelt hij als hij toch nog even moet wachten voor de Sint ‘drive through’.