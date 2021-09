Varken Dirkje (12) kan dankzij inzet van Willemien de laatste dagen tóch slijten bij kinderboerderij Canteleer

’s-Heeren­broek vestigt alle hoop op provincie om gewraakte hoogspan­nings­ka­bel onder­gronds te krijgen

18 september Er komt woensdag opnieuw een motie in de provinciale staten van Overijssel om de hoogspanningskabel boven het dorp ’s-Heerenbroek ondergronds te krijgen. De gemeenschap is hier al ruim tien jaar mee bezig en zachtjesaan moegestreden, zo lieten ze Statenleden gisteren weten in dorpshuis De Kandelaar. Alle hoop is nu op de provincie gevestigd.