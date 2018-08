Vechthond neemt zwangere Marissa (20) uit Kampen te grazen

VideoDe hond waar de zwangere Marissa de Lange (20) uit Kampen mee knuffelt, verandert een seconde later in een vechtmachine. Ondanks de diepe bijtwonden en tientallen hechtingen is ze oplucht. De baby blijft ongedeerd.

,,Als ik mezelf in de spiegel bekijk, dan schrik ik me rot. In mijn hoofd zitten zeker twintig hechtingen, in mijn arm zeven. Twee tanden zijn afgebroken. Het meest zit ik nog met mijn haar; de mooie blonde krulletjes die ik niet meer heb. Ik heb veel pijn, het herstel gaat nog weken duren. Nu ik overdag meer alleen ben, komt pas het besef wat er gebeurd is. Het lijkt een horrorfilm, maar gelukkig is mijn baby ongedeerd."

Snuffelen

,,Zaterdagavond ging ik voor de gezelligheid naar een vriendin. Haar hond, een Stafford, ken ik goed. We snuffelen en likken even, waarna ik mijn handen was en ik mij voorstel aan haar schoonzus, die alleen thuis is. Ik zit net een seconde als de hond in mijn achterhoofd bijt. Vanuit het niets. Ik besef niet wat er gebeurt, voel geen pijn. Waarschijnlijk door de schrik. De schoonzus wil de hond van mij aftrekken, maar dat lukt niet. Ik word alle kanten op geslingerd en beland op de grond. De hond sleurt mij aan mijn hoofd van de kamer naar de keuken."

Quote Ik ben alleen maar met mijn buik bezig, om de baby te beschermen Marissa de Lange ,,Ondertussen ben ik alleen maar met mijn buik bezig. Ik maak mij heel klein en houd mijn handen voor mijn buik om de baby te beschermen. Als ik los kom van de hond, bijt hij mij direct in de kin. Als hij nog een keer los laat, vlucht ik naar de achterdeur. Die krijg ik niet open, waarna de hond mij in mijn arm vastbijt. Als ik niet zwanger was, zou ik mij overgeven. Nu is mijn grootste angst dat hij alsnog in mijn buik bijt."

Dood

,,Opeens is de deur open. Terwijl de hond naar buiten vlucht, kruip ik de douche in. Ik schreeuw, roep om de telefoon en bel mijn vader. Daarna ga ik liggen en wacht af: denk dat ik dood ga."

,,Als mijn vader, de ambulance en de politie er zijn, wil ik dat ze eerst naar mijn baby kijken. Hoe het met mij gaat interesseert me even niet. Blijkbaar is dat het moederinstinct. Pas in de ambulance voel ik de pijn van de aanval. Als ik nu de foto's uit het ziekenhuis zie, dan schrik ik heel erg. Mijn blonde krullen zijn rood."

,,Na de aanval hoor ik amper iets van mijn vriendin. Dat valt mij tegen. Zeker nu ik deze dagen veel verhalen hoor over de hond die al langer agressief is. Wat als hij mij niet bijt, maar een van haar kinderen? Die verslindt hij helemaal. Bij dit soort honden moet getest worden of ze vals zijn. Ik heb niks tegen dieren. Integendeel. Misschien is het beter om dit soort honden niet als huisdier te houden."

Volledig scherm Mariska De Lange (20) uit Kampen is flink toegetakeld door een Amerikaanse vechthond. De zwangere Kampense kreeg in het ziekenhuis tientallen hechtingen. Ook zijn delen van twee tanden afgebroken. © Eigen foto

Gedragstesten

Marissa heeft aangifte gedaan van de aanval bij de politie. Die bevestigt het incident. De vechthond is in beslag genomen. In de komende periode worden gedragstesten op hem uitgevoerd. Mogelijk wordt de hond afgemaakt.

Volledig scherm De zwangere Marissa de Lange (20) uit Kampen werd afgelopen weekend aangevallen door een Stafford. Ze kreeg tientallen hechtingen en haar haar werd afgeknipt. De dagen na de aanval wordt ze overstelpt met cadeaus. © Freddy Schinkel