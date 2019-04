Vechthond uit Kampen die zwangere Marissa (20) greep, is afgemaakt

De Amerikaanse Staffordshire Terriër greep afgelopen zomer de Kampense Marissa de Lange . De jonge vrouw was toen zwanger en liep ernstige verwondingen op bij het bijtincident. De Lange was die avond op visite bij een vriendin aan de Nassaustraat, wiens vriend eigenaar is van de hond. Hij zat op dat moment in de gevangenis.

Hond Royce werd na het bijtincident in beslag genomen. In januari bepaalde de rechter dat Royce niet terugkeert naar zijn baasje in Kampen maar afgemaakt moest worden. Daar kon de eigenaar nog tegen in beroep door in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, maar daar zag de eigenaar van af.