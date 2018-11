Veel inbraken in centrum Kampen, burgemeester ‘niet blij’

In korte tijd is vier keer ingebroken in het centrum, zegt wijkagent Jean Louis Becker. Hij heeft het over 'stevige inbraken’ met veel schade. ,,Zo is er een koevoet gebruikt’’. In twee gevallen ging het om woningen aan de IJsselkade, aldus Becker. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht of verdachten in het vizier. ,,De vraag is of het om een lokaal iemand gaat of dat er sprake is van mobiel banditsme’’.