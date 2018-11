Veel inbraken in Kampen, burgemeester ‘niet blij’

Sanering noodzaak door vervuiling van oude wasserij in IJsselmui­den

19 november De vervuiling rondom de Blekerijweg vraagt om een sanering; de wasserij die er tot zo'n vijftig jaar geleden actief was, heeft dermate veel verontreiniging achtergelaten dat een aanpak nodig is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vervuiling niet verder is gekomen dan de Parallelweg maar dat de vervuiling wel omhoog komt ter hoogte van de Koekoeksweg.