Veel Kampenaren zijn eenzaam, gemeente aan de slag met bestrijding probleem

Petitie in Kampen voor betere handhaving vuurwerk­ver­bod

20 november Een petitie om in Kampen op te treden tegen mensen die voor of na oudejaarsdag vuurwerk afsteken is in een dag tijd door 130 mensen ondertekend. ,,Er zijn regels en die moeten gehandhaafd worden. Ik heb jarenlang klachten ingediend, maar er wordt niets mee gedaan”, zegt Kim Verhaaff (46), initiatiefnemer van de petitie.