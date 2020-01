Veelbesproken fietshekjes in Kampen al wéér tijdelijk weg

Opvolger ‘Slimste Mens’ Rob Hadders uit Kraggen­burg vanavond bekend: ‘Is net als olympische titel’

16:00 Wie de opvolger van Rob Hadders (36) is in De Slimste Mens is vanavond bekend. De in Kraggenburg geboren en getogen tv-presentator van EenVandaag en voormalig marathonschaatser won de afgelopen zomereditie van het populaire tv-spelletje met BN’ers.