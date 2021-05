Veelbesproken paviljoen in Kampen is geopend: ‘hartenwens’ van de burgemeester komt uit

Roeken vertrokken uit stadspark, maar de Venedijk hebben ze nog niet gevonden

5 mei Na klachten vanuit de buurt begon de gemeente Kampen begin februari met het verjagen van roeken uit de bomen in het Kamper stadspark, langs de Ebbingestraten. De bedoeling was om de overlast veroorzakende vogels te verleiden te gaan nestelen langs de Venedijk. Het verjagen van de vogels is weliswaar gelukt, maar de Venedijk hebben de dieren nog niet gevonden.