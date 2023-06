Veelbesproken strandpaviljoen Kampen past zich aan: ‘Stylist heeft ervaring opgedaan op Bali en Ibiza’

met video Loslopende krab in Zwolse binnenstad waarschijn­lijk een exoot: ‘Zijn niet meer tegen te houden’

Het avontuurlijke uitstapje van een krab gisteren in de binnenstad van Zwolle is bijzonder maar niet gek, zo zegt marien ecoloog Eline van Onselen. Ze is er vrij zeker van dat het hier om een Chinese wolhandkrab gaat. ,,Als ze er eenmaal zijn, zijn ze niet meer tegen te houden.”