Jongeman meldt zich bij de politie voor mishande­ling van buschauf­feur in Zwolle

De jongeman die in maart van dit jaar een buschauffeur mishandelde in Zwolle heeft zichzelf gemeld bij de politie. Eerder werden beelden gedeeld waarop de dader te zien was met de oproep om zich te melden. Dat is dus nu gebeurd.