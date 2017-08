Veerman Jan stuurt zijn pont met twee vingers in de neus

VideoEen veerpont in de gevaarlijkste bocht van de IJssel dat lijkt vragen om ongelukken. In werkelijkheid stuurt veerman Jan Rol het Zalkerveer met twee vingers in de neus van 's-Heerenbroek naar Zalk en weer terug. Heen en weer zoals Drs. P ooit bezong.

Volgens de voorschriften moet een flinke lel aan de ouderwetse bel het voetveer vanaf Zalk in werking stellen..... Behalve een koppel zich rotschrikkende ganzen levert het aan de overkant bij het Theehuis onmiddellijk beweging op. De schipper van dienst daalt de stenen trap af en stuurt de gemotoriseerde veerpont schrijlings over de golven naar de Zalkerzijde. ,,Om de stroming opzij te zetten gaan we als een soort krab naar de overkant", legt veerman Jan Rol (66) op de terugweg uit.

,,We zitten precies in een grote bocht en dat is extra uitkijken voor grote schepen die in volle afvaart vanaf Zwolle komen. Bovendien ligt 's-Heerenbroek aan de buitenbocht met de sterkste stroming."

Speels

Met speels gemak meert de gepensioneerde onderwijzer aan bij het Theehuis om daar de eerste 'echte' passagiers op te halen. De vrienden Marinus Krul uit Tolhuislanden en André Westerman uit Dalfsen zijn bezig met een wandeltocht en dan is het Zalker voetveer een prima uitkomst. Na een heerlijk bakje koffie van begeleidster Liza Huenestein en de serveersters van Stichting Philadelphia Zorg (cliënten met een verstandelijke beperking) gaan de heren aan boord.

,,Vanaf het water bekijk je het landschap toch weer anders en dat is een mooie aanvulling", vindt Westerman. Krul verbaast zich over de sterke stroming van de IJssel. ,,Dat heeft vooral te maken met de bak water die gevallen is", bevestigt Rol die zich het hoge water van vorige zomer nog herinnert.

Mafkees

,,Toen stond het water nog een meter hoger en konden we maar net varen zonder natte voeten. Wel heb ik passagiers eens over elkaar heen zien buitelen toen één of andere mafkees met zo'n Bayliner motorboot langs vloog en veel te hoge hekgolven maakte.

Toch blijft dit geweldig mooi vrijwilligerswerk omdat de meeste passagiers een vrolijk dagje uit zijn. En natuurlijk komen al die oude grappen en liedjes dan vaak voorbij...' Schipper mag ik overvaren' is een geijkte bij het opstappen, het heen en weer lied van Drs. P hoor ik vaak tijdens het varen en soms vragen kinderen of ik de 'heen-en-weer-wolf' uit Pluk van de Petteflet ken. Dat is toch prachtig.....'