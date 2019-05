Veertigduizend jonge palingen zwermen uit in viswater rond Kampen

Evenemen­ten in Kampen willen meer geld van gemeente: ‘Het betaalt zich dubbel en dwars terug’

17 mei Evenementen in Kampen willen meer geld van de gemeente. Die oproep doen dertig organisatoren in een manifest. Zo'n 135.000 euro is nodig om te professionaliseren en meer kwaliteit te bieden. Ze weten ook: het wordt lastig om de extra knaken te krijgen, want Kampen moet flink bezuinigen.