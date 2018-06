Veiligere wegversmalling? Auto's in Kampen geven gas bij

Het is een dertig kilometer-straat. De ervaring leert dat sommige automobilisten in de Jan van Arkelstraat in Kampen wel 50 kilometer per uur rijden. Bewoners van de Jan van Arkelstraat grijpen de Straatspeeldag van komende woensdag aan om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de buurt.