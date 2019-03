Velden Go-Ahead Kampen zijn zwembad na regenbui

Hoe lang hebben jullie hier al last van?

,,Het speelt al wat langer en het wordt steeds erger. Na een regenbui staat er zo veel water op de velden dat we wedstrijden en vooral trainingen moet afgelasten. Dat is afgelopen donderdag en zaterdag ook weer gebeurd. Het gaat om de velden 2, 3, 4 en 5, de natuurgrasvelden. Ons hoofdveld is van kunstgras, maar daar traint het eerste ook en dat heeft voorrang. Dus ja, veel jeugdleden hebben hier last van.’’

Weten jullie zeker dat het te hoge waterpeil de oorzaak is?

,,We dachten eerst dat de afwatering van water het probleem was. Vorig jaar klopten we bij de gemeente aan en die heeft een paar maatregelen genomen. Het pad naar de velden 4 en 5 is opnieuw aangelegd en ligt nu hoger, daar kwam je niet zonder lieslaarzen. Verder is het parkeerterrein opnieuw geasfalteerd en zijn er nieuwe putten bijgekomen. Ook de parkeerplaatsen langs veld 2 zijn aangepakt. Maar de zorgen zijn niet voorbij en dus belde ik weer met de gemeente. Wethouder Meijering vertelde me dat we nu echt bij het waterschap moeten zijn.

Bas Wonink, waterschapsbestuurder en tot eind vorig jaar jeugdvoorzitter bij ons, heeft de zaak bestudeerd en constateerde dat het waterpeil in de omgeving, ook bij DOS Kampen, een stuk lager staat. Zo'n 30 centimeter. We hebben het waterschap een brief gestuurd met het dringend verzoek om ons snel te helpen.’’

Volledig scherm Theo Rietkerk op het kletsenatte veld 2 van Go-Ahead Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Hoe kan het probleem steeds erger worden?

Tja, het klimaat verandert. De regenbuien worden intensiever.’’

Lijden de resultaten onder de afgelastingen?

,,Kijk, wij willen vooral de jeugd in beweging krijgen, gezond houden. En je moet trainen om je techniek te verbeteren. In die volgorde. Uiteindelijk wil je gewoon voetballen op gras, daar betaal je contributie voor. De laatste 3 jaar zijn er 150 leden bijgekomen, we zitten nu op bijna 900. Het gaat goed en dat willen we vasthouden. Maar dan moeten we wel onze velden kunnen gebruiken.’’

Waterschap Drents Overijsselse Delta kon maandag tegenover deze krant niet reageren op het verzoek van Go-Ahead Kampen.