Vele jaren na zwembadmoord moet Johan L. uit Kampen 7 jaar cel in omdat hij het wapen leverde

Tattooshop in Kampen na brandbom weer open: ‘Geen idee wie er achter zit, ik zal wel een lijntje verkeerd hebben gezet’

Een deel van de pui is nog dichtgetimmerd, maar tattooshop Dianthus in Kampen is weer open. Vorige maand ontplofte een brandbom in het pand van Ger Box. Hij heeft geen idee wie daarvoor verantwoordelijk is. ,,Ik zal een lijntje verkeerd hebben gezet”, zegt hij cynisch. ,,Maar ik ben vooral boos omdat ik er zoveel werk aan heb.’’

19 december