Ventura-acteur Fransen kruipt in huid Kamper burgemeester

Zwolse en Kampense school winnaars Shell-‘bright ideas challenge’

23 mei Met de ‘Zonneflex’, een luxaflex die energie opvangt van zonnestralen, is Zwolse basisschool De Wilgenburg vandaag winnaar geworden van de ‘Generation Discover bright Ideas Challenge’ in de categorie Energie. In de categorie Voedsel won de Groen van Prinstererschool in Kampen. Leerlingen van deze school kwamen met het idee voedselverspilling tegen te gaan door middel van drones, waarbij efficiënt voedsel kan worden besteld en het overige eten wordt verdeeld onder minderbedeelden.