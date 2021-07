Verbod op gebruik lachgas in Kampen in de maak

Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte gaat zeer waarschijnlijk verboden worden in Kampen. Burgemeester Bort Koelewijn heeft opdracht gegeven zo’n verbod uit te werken voor opname in de algemene plaatselijke verordening (apv). Hij verwacht hierover direct na het zomerreces een voorstel te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.